Главный тренер молодежки "Анжи": "Все-таки сказалась длительная дорога"

Главный тренер молодежной команды "Анжи" Гамаль Бабаев после победы над "Уфой" (1:0) в матче 2-го тура молодежного первенства отметил, что на команде сказалась длительная дорога. Из-за финансовых проблем молодежка отправилась на выезд на автобусе, в столицу Башкирии она добиралась почти два дня и преодолела 2200 километров.

– Мы хотели сыграть немного по-другому, – цитирует Бабаев официальный сайт "Анжи". – Был план действовать больше с мячом, но ребятам было тяжело. Все-таки сказалась длительная дорога. Пришлось чуть перестроиться, упростить игру.

Успех к нам пришел в результате стандарта. Зикрула Магомедов проявил себя, как настоящий лидер и капитан, откликнулся на передачу и забил нужный мяч. Хочу сказать спасибо всем тем, кто переживает за нас. Многие звонят, получил очень много смс-сообщений. И, конечно, благодарю ребят за самоотдачу, они – большие молодцы! Мы со своей стороны будем стараться, чтобы "Анжи" радовал болельщиков игрой и хорошим результатом!