Главный тренер "Кайрата": "То, как болельщики встретили Аршавина - самое красивое, что может быть в футболе"

Главный тренер "Кайрата" Карлос Алос Феррер на пресс-конференции после поражения в контрольном матче от "Зенита" (0:1) отметил важность игры и прием, который оказали болельщики Андрею Аршавину.

- Это был важный матч для нас, чтобы поддержать соревновательный ритм, - отметил Феррер. - Приятно было сыграть против этой команды на таком стадионе. И у нас, и у "Зенита" были потери в составе из-за матчей сборных, но это дало возможность дать игровое время ближайшему резерву.

Мы довольны, что Аршавин смог вернуться домой. Это самое красивое что может быть в футболе - то, как его встретили и приветствовали болельщики. В этом сезоне в чемпионате Казахстана он провел много матчей с первых минут, но из-за возраста и физических кондиций ему требуется время для отдыха.

Аршавин - очень важный для нас футболист, он главный ассистент в чемпионате, много забивает. Это опытный игрок, который отлично понимает футбол и сильно помогает команде как на поле, так и за его пределами.

Есть ли планы провести ответный матч в Казахстане? Для нас играть против "Зенита" - удовольствие! Я бы с радостью сыграл еще раз, но этот вопрос лучше направить президентам клубов. (Егор Бычков)

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