15:55 | Футбол — РПЛ

Главный тренер "Эвертона": "Мы отдали Влашича в аренду в ЦСКА не для того, чтобы продать его"

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Главный тренер "Эвертона"  Марку Силва заявил, что мерсисайдский клуб не собирается продавать хавбека Николу Влашича, выступающего за ЦСКА на правах аренды.

- Он хочет играть по 90 минут каждую неделю. Мы принимали решение отдать его в аренду, исходя из того, что он должен получать игровую практику и становиться сильнее, - приводит слова Силвы Liverpool Echo. - Давайте посмотрим, что произойдет в будущем. Мы отдавали его в аренду не для того, чтобы продать. Посмотрим, будет ли он готов играть за наш клуб. Решение об аренде принимали мы вместе: я и Влашич. Я поделился своими идеями, а он - своими. Посмотрим, что мы будем делать дальше.

В текущем сезоне Влашич провел 20 матчей за ЦСКА, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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