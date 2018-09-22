17:38 | Футбол — РПЛ

Главный тренер дубля "Спартака" оценил игру Глушакова и Ещенко

Обсудить
2

Главный тренер дубля "Спартака" Алексей Лунин после матча 8-го тура молодежного первенства против ЦСКА (2:1) подчеркнул, что опытные Денис Глушаков и Андрей Ещенко внесли свой вклад в эту победу.

– Вашей команде помогли сегодня опытные Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Как оцените их игру?

– Быть на поле рядом с такими футболистами – определенный опыт для молодых ребят. Денис и Андрей – такие же участники победы, как и все остальные, они внесли свою лепту. (Официальный сайт "Спартака")

Напомним, защитник и полузащитник красно-белых не приняли участие в матче 1-го тура Лиги Европы против "Рапида" (0:2). Ранее они поставили лайки под записями в Инстаграме, на которых актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру.

Фанаты "Спартака" проводили Глушакова аплодисментами //
Когда Ещенко вернется в основу? Отвечает защитник "Спартака"

Опрос

Каррера отстранил Глушакова и Ещенко. Это правильно?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-09-22-aleksey_lunin_dolzhny_byli_obygryvat_tsska_krupneye/

Обсудить
2
Материалы других СМИ
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 8-й тур. "Зенит" - "Локомотив", ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы сюжета: Глушаков vs Каррера: забанен за лайк
Материалы других СМИ
Загрузка...