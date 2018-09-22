Главный тренер дубля "Спартака" оценил игру Глушакова и Ещенко

Главный тренер дубля "Спартака" Алексей Лунин после матча 8-го тура молодежного первенства против ЦСКА (2:1) подчеркнул, что опытные Денис Глушаков и Андрей Ещенко внесли свой вклад в эту победу.

– Вашей команде помогли сегодня опытные Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Как оцените их игру?

– Быть на поле рядом с такими футболистами – определенный опыт для молодых ребят. Денис и Андрей – такие же участники победы, как и все остальные, они внесли свою лепту. (Официальный сайт "Спартака")

Напомним, защитник и полузащитник красно-белых не приняли участие в матче 1-го тура Лиги Европы против "Рапида" (0:2). Ранее они поставили лайки под записями в Инстаграме, на которых актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру.

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