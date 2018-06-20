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Главный тренер "Бристоль Сити": "ЦСКА - шаг вперед для Магнуссона"


 
Хердур МАГНУССОН.ЦСКА подтвердил переход защитника сборной Исландии Магнуссона

Главный тренер  "Бристоль Сити"  Ли Джонсон пожелал всего самого лучшего защитнику сборной Исландии Хердуру Магнуссону. 25-летний игрок в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА.

- Хочу поблагодарить Хердура за все, что он сделал для клуба, - цитирует Джонсона официальный сайт клуба. - У него был успешный период. Думаю, что он вырос как игрок, а также помог команде стать лучше и укрепил наше положние в лиге. Он пользовался авторитетом как в раздевалке, так и за ее пределами, и он способный ученик, по которому я буду скучать. 

Желаю ему всего самого лучшего в ЦСКА. Для него это хорошая возможность, ведь команда играет в Лиге чемпионов, поэтому, безусловно, это шаг вперед. Также я желаю ему все наилучшего на чемпионате мира.

 

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