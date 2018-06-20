Главный тренер "Бристоль Сити": "ЦСКА - шаг вперед для Магнуссона"

Главный тренер "Бристоль Сити" Ли Джонсон пожелал всего самого лучшего защитнику сборной Исландии Хердуру Магнуссону. 25-летний игрок в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА.

- Хочу поблагодарить Хердура за все, что он сделал для клуба, - цитирует Джонсона официальный сайт клуба. - У него был успешный период. Думаю, что он вырос как игрок, а также помог команде стать лучше и укрепил наше положние в лиге. Он пользовался авторитетом как в раздевалке, так и за ее пределами, и он способный ученик, по которому я буду скучать.

Желаю ему всего самого лучшего в ЦСКА. Для него это хорошая возможность, ведь команда играет в Лиге чемпионов, поэтому, безусловно, это шаг вперед. Также я желаю ему все наилучшего на чемпионате мира.