Главный тренер "Арсенала" извинился перед болельщиками за разгром от "Зенита"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Павлов принес извинения болельщикам за поражение в матче 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:5). Ему хотелось, чтобы игроки сегодня действовали несколько иначе и навязали борьбу сопернику.

– Хочу извиниться перед болельщиками, – сказал Павлов в эфире телеканала "Наш футбол". – Сегодня был полный стадион, а мы не смогли даже навязать борьбу. Но мастер-класс был хорошим, сделаем выводы из этого матча. Есть такое понятие "Игровая дисциплина", и в ряде ситуаций игроки допускали просто грубые ошибки. "Зенит" был сильнее, но мне хотелось, чтобы мы играли по-другому. Игра в атаке у нас не получилась. Жалко болельщиков, что "Арсенал" не смог побороться. Сделаем выводы. Есть о чем поговорить.