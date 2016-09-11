21:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Главный тренер "Арсенала" извинился перед болельщиками за разгром от "Зенита"

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Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Павлов принес извинения болельщикам за поражение в матче 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:5). Ему хотелось, чтобы игроки сегодня действовали несколько иначе и навязали борьбу сопернику.

– Хочу извиниться перед болельщиками, – сказал Павлов в эфире телеканала "Наш футбол". – Сегодня был полный стадион, а мы не смогли даже навязать борьбу. Но мастер-класс был хорошим, сделаем выводы из этого матча. Есть такое понятие "Игровая дисциплина", и в ряде ситуаций игроки допускали просто грубые ошибки. "Зенит" был сильнее, но мне хотелось, чтобы мы играли по-другому. Игра в атаке у нас не получилась. Жалко болельщиков, что "Арсенал" не смог побороться. Сделаем выводы. Есть о чем поговорить.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЦСКА 71

Cantona~~ Стебёшься)) при Диме в РФПЛ хуже было

21:49

Cantona~~

"Павлов убирайся!"(с) Верните Аленичева в Тулу! Легенда! Дмитрий Анатолич наше всё! Выше знамя, и т.д.

21:38

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