Главный тренер "Анжи": "Стараемся сконцентрироваться на спортивной составляющей"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев в преддверии игры 3-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком" отметил: несмотря на тяжелое положение, его команда старается думать только о футболе.

- Конечно, нам тяжело от этого всего абстрагироваться, когда вся республика взбудоражена, - сказал во флеш-интервью на канале "Матч премьер" Адиев. - Мы все читаем, все видим. Но мы пытаемся сконцентрироваться на спортивной составляющей. И мы постараемся всей нашей республикой вместе с игроками отблагодарить за переживания своей игрой.

Обстоятельства вынудили нас делать перестановки в составе. Мы не досчитались трех человек: Кулик и Тетрашвили травмированы, а Антон покинул расположение команды. Но мы постараемся компенсировать отсутствие игроков.

"Спартак" - "Анжи": РПЛ, 3-й тур, 11 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)