Главный тренер "Анжи" недоволен состояним игроков после отпуска

Новый главный тренер "Анжи" Магомед Адиев считает, что у команды есть время, чтобы подготовиться к новому сезону в РФПЛ. Команда из Махачкалы, вылетевшая из премьер-лиги по спортивному принципу, заменит прекративший существование "Амкар".

– Конечно, хотелось бы видеть ребят в лучшем состоянии. Были проведены тесты и, если говорить прямо, то состояние неудовлетворительное, – цитирует Адиева официальный сайт "Анжи". – Но это не вина игроков. Пауза получилась слишком большой. Мы последними начали подготовку к сезону. На это был ряд объективных причин. Неопределенность с тренером, лигой, футболистами. Произошли изменения в руководстве клуба. Но время есть. И оно позволяет нам набрать оптимальные кондиции.

На сегодняшний день у нас нет центрального защитника по своей структуре. Мы выбрали схему, мы работаем в этом направлении, но в роли центрального защитника играют опорники по своему амплуа. Это напрягает. Со дня на день ждем, что на эту позицию появятся люди.

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