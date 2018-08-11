Главный тренер "Анжи": "Когда клубу и так плохо, его хотят еще сильнее уничтожить. Все топчут даже маленькие ростки"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после матча 3-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:1) рассказал о будущем команды. Ранее президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что долги клуба выросли до 248 миллионов рублей и растут каждый день, генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов подчернул, что акция "Анжи" Живи!" эффекта не принесла.

- Вам не кажется, что как только в российском клубе начинает испытывать финансовые сложности, он сразу начинается беззащитным? У "Амкара" в прошлом году забирали домашнее поле. У "Анжи" сегодня – два удаления...

- Спасибо вам огромное за такой вопрос. Это очень глубокая тема, нужно быть осторожным в своих комментариях. Неправильным словом я могу вызвать негатив. Но у меня есть пожелания, когда вижу, как клубы умирают. Я даже не касаюсь судейских тем. Когда клубу и так плохо, его хотят еще сильнее уничтожить – я вам уже говорил чуть раньше про комментарии специалистов. Все топчут даже маленькие ростки. У многих такие вещи присутствуют.

- Как вы сами считаете, дальше что? Есть ощущение, что все будет лучше?

- У меня только одно ощущение – наша республика Дагестан. То, что происходит там, меня как тренера очень сильно мотивирует. Понятно, что нам что-то недоплачивают, но не все в жизни аргументируется валютными знаками. В любом кафе, ресторане, селе только и обсуждается "Анжи"!

И уверяю вас, процентов 80 жителей Дагестана сегодня сидело у телевизора! Люди сплотились вокруг команды. Я и мотивировал ребят перед игрой так: пока мы будем выходить на поле, будем биться за наших болельщиков, олимпийских чемпионов, правительство, которое прилагает усилия для спасения "Анжи".

- Кадиев заявил, что шансов зацепиться за очки не было – судьи удалили бы и третьего, и четвертого, если бы было нужно.

- Президент клуба имеет право выражаться так, как считает нужным. Понятно, что после двух удалений шансов у нас не было. Раз Кадиев сказал, наверное, так оно и есть. Хотя я могу массу причин. Люди, которые сидят рядом со мной, несколько месяцев зарплату не получают. Врачи, администраторы… Но все они выполняют свою работу. Это и есть характер! Мы выходим и играем все 90 минут. И будем продолжать это делать. Игра расставляет все по своим местам. А не какие-то финансы.

- Вы уверены, что "Анжи" доиграет сезон до конца? Или что даже сыграет пять ближайших матчей?

- Я в своей жизни много чего видел, поэтому никогда не строю долгих перспектив… Сегодня у нас есть тренировка, мы выходим. Потом есть игра – играем. А дальше – как получится. Я уверен только в сегодняшнем дне. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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