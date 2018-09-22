Главный тренер "Анжи": "До зимы клуб протянет"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после победы над "Динамо" (1:0) в рамках 8-го тура РПЛ рассказал о финансовом положении махачкалинского клуба.

- Есть ли уверенность, что "Анжи" доиграет до конца сезона?

-Мы не знаем, что завтра будет, а вы про конец сезона говорите. Надеемся, что будем доигрывать. Президент "Анжи" (Осман Кадиев. – Прим. "СЭ") прикладывает большие усилия. После победы над "Динамо" он зашёл, поздравил с победой. Команду никто не бросит, на полпути человек с таким большим сердцем не оставит.

- Есть ли сдвиги в положительную сторону?

- Определенные сдвиги есть. Если раньше мы думали, что три тура сыграем и все закончим, то сейчас говорим, что до зимы протянем. (Константин Колмаков)