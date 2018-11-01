Главный тренер академии "Спартака" отказался от комментариев об эпидемии гепатита среди воспитанников

Главный тренер Академии "Спартака" Дмитрий Гунько воздержался от комментариев по поводу эпидемии гепатита А среди воспитанников.

В среду официальный сайт красно-белых сообщил, что приостановлены работа интерната и столовой в связи с предписанием главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы в результате санитарно-эпидемиологического расследования. Карантин будет действовать в течение 35 дней, в этот период командам академии запрещено участвовать в соревнованиях.

– Вся информация есть на официальном сайте "Спартака", мне нечего добавить, – сказал Гунько. (Иван Торопцев)​

Роспотребнадзор начал расследование из-за заболеваний гепатитом воспитанников академии "Спартака"