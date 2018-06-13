Главный инсайдер "Арсенала" – об интересе клуба к Головину

Репортер BBC Дэвид Орнштейн, известный в Англии тесными связями с "Арсеналом", рассказал корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ, почему шансы полузащитника ЦСКА Александра Головина перейти в лондонский клуб невелики.

– Не думаю, что Головин входит в список целей "Арсенала", – сказал Орнштейн. – У клуба сейчас не в приоритете атакующие игроки. Знаю, что он играл с "Арсеналом" в этом сезоне. Может быть, вы меня поправите. По-моему, он забил со штрафного и был выделен Арсеном Венгером. Это игрок, которым он восхищается. Возможно, Головин – типичный игрок "Арсенала". У него очень хорошие технические данные, он быстрый, маленький, но юркий. У него выделяется пас, креативность. Но я думаю, что "Арсеналу" достаточно игроков этого типа. В это трансферное окно в приоритете другие позиции. Возможно, в будущем он может перейти в "Арсенал", но сейчас, скорее всего, он является трансферной целью других клубов.