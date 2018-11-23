Главный агроном "Локомотива" рассказал, как сохраняет поле стадиона в мороз

Главный агроном "Локомотива" Владислав Лысенко рассказал, как его отдел работает над сохранением газона "РЖД арены".

– Футбольный гринкипинг развивается со временем. Мобильные телефоны в 90-е тоже были большими и с антеннами, а теперь превратились в смартфоны, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Лысенко. – Развивается специализированная техника, появляются новые сорта трав и удобрений. Если раньше за основу выращивания газонов брали сельское хозяйство, сейчас футбольный гринкипинг стал отдельным направлением. Конечно, база схожая, но дальше идет узкая специализация. Это как у врачей – окулист не может быть одновременно хирургом. Хотя бывают исключения. Также и агроном, занимающийся кормопроизводством, и агроном, который выращивает газоны – совсем разные вещи. Узкая специализация достигается за счет опыта и знаний из дополнительных источников.

– Раньше и у "Локомотива" были проблемы с газоном, а сейчас все идеально.

– Комплекс проблем. Индустрия шагнула вперед. Нужно вкладываться, покупать новую технику. Подручными средствами не обойтись. Развитие должно идти поступательно и со всех сторон. Футбольное поле – огромная инженерная система. Нельзя просто заменить верхнюю часть и оставить в прежнем виде основание футбольного поля. У нас на протяжении многих лет были проблемы с дренажом. Влага застаивалась в верхних слоях, и корневая система отмирала. Газон мог выглядеть хорошо, но во время матча разлетался на куски. В 2014 году стали задумываться о реконструкции. Тогда же и началось улучшение.

– Как раз с 2014 года вы возглавляете отдел. Что изменили?

– Я принес новые взгляды на обслуживание и современные методики, которые сейчас используют некоторые коллеги: сама система ухода за полем, режим питания трав, последовательность действий. Например, сознательный ввод растения в стресс, чтобы потом газон мог выдержать сложные условия в матчах. Совместно с датскими коллегами мы создали несколько блендов для полей, которые адаптированы под российские реалии и даже под конкретные стадионы. Не буду раскрывать все секреты. Это как шеф-повар, который готовит свою фирменное блюдо.

– Сколько лет полю на "РЖД Арене"?

– Мы уже давно не меняли газон – ему пять лет. Он гибридный – натуральный с искусственными волокнами, которые армируют основание и не дают газону рваться на куски. Волокно – это имплант, некий капилляр, позволяющий быстро отводить влагу.