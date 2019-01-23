"Главное - подобрать позицию". Кононов рассказал о тактической схеме "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что у его команды есть базовая схема. 52-летний специалист также добавил, что каждый футболист должен играть на своей позиции.

- Базовая схема у нас есть, не буду говорить, какая она, - сказал Кононов в эфире канала "Матч ТВ". - Игра может быть разной: и в два нападающих, и в три полузащитника. Они могут играть и широко, и узко. Все зависит от определенных игроков.

Придерживаюсь того принципа, что каждый футболист должен развиваться, играя в команде. Если игрока ставить на позицию, где он не чувствует себя комфортно, это будет неправильно. Главное – подобрать позицию. Должны быть откровенность и уважение. Нужно знать, что умеет игрок, чтобы его использовать. А для этого найти с ним общий контакт.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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