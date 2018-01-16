"Главная цель РФС – получить разрешение, чтобы ВАР использовался на матчах премьер-лиги с сезона-2018/19"

Бюро Исполкома РФС на своем заседании, которое состоялось в Доме футбола в понедельник, 15 января, обсудило основные шаги для внедрения эксперимента ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций) по использованию видео ассистентов рефери (ВАР) в России.

Главный менеджер проекта по внедрению ВАР (видеоассистент арбитра) в России Леонид Калошин подчеркнул, что главной целью организации является получение разрешение, которое позволить использовать систему на матчах премьер-лиги начиная с сезона-2018/19.

– Основная цель – сделать все возможное с нашей стороны для соответствия критериям ИФАБ, и к 1 июля получить от этого уважаемого футбольно-законодательного органа разрешение, чтобы уже в сезоне-2018/19 на матчах чемпионата России среди команд РФПЛ функционировали ВАР в полномасштабном "лайв" режиме.

Задача непростая, но вполне выполнимая при условии четкого профессионального взаимодействия между всеми сторонами: РФС, РФПЛ, технологическими провайдерами, бродкастерами, юристами, финансистами, персоналом стадионов и др. Для этого требуется провести огромную подготовительную работу, которая включает в себя много направлений: формирование и утверждение бюджета; рассмотрение конкретных предложений от технологических провайдеров; подготовка арбитров и технического персонала; заключение договоров со всеми субъектами; проработка всех деталей по технологии и коммуникации; проведение необходимого количества матчей в фазе "лайв" на несоревновательном уровне и др.

По состоянию на сегодняшний день на стадионе "Краснодар" есть аппаратура от одного провайдера, в учебном классе РФС смонтирован тренажер ВАР от другого провайдера для того, чтобы приступить к специализированной подготовке арбитров. В ближайшее время в эту же аудиторию будет поставка оборудования от еще одного провайдера. Все это позволит в процессе обучения сравнить системы и сделать выводы для дальнейшей работы. Более того, сейчас ведем переговоры о возможности оборудовать учебный класс как минимум одним тренажером ВАР на февральском учебно-тренировочном сборе арбитров в Турции.

В последней декаде января состоится ежегодное рабочее заседание ИФАБ, на котором будет заслушан доклад экспертов Бельгийского научного университета, уполномоченных анализировать ход эксперимента с ВАР во всех конфедерациях и национальных ассоциациях ФИФА. По итогам этого мероприятия возможно внесение рекомендаций по изменению каких-либо компонентов данного эксперимента. После этого планируем подписать базовый трехсторонний контракт РФС-ИФАБ-ФИФА, в котором, в частности, прописаны обязанности РФС строго следовать протоколу ИФАБ.