Глава судейского комитета РФС: "ВАР нужно использовать всем российским клубам"

Глава судейского комитета РФС и член судейского комитета УЕФА Николай Левников - о решении применить систему ВАР в девяти матчах сезона-2018/19.



- В девяти матчах в этом сезоне будет применяться ВАР. Вы приветствуете такое решение? - вопрос Левникову.

- Да, конечно. Мы должны понимать, что рано или поздно все придут к тому, чтобы использовать ВАР, обязаны быть к этому готовы. Исполком РФС принял такое решение и это положительный момент. Необходимо подготовиться и обучить судей.

- "Краснодар" и "Спартак" выразили желание использовать ВАР за свой счет. Нужно ли идти навстречу в таких случаях?

- Здесь нужно, чтобы все команды находились в одинаковых условиях. Надо принять решение, чтобы в нашем чемпионате все клубы применяли систему видеоарбитров. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)