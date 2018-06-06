Глава селекционной службы "Крыльев": "Болельщики могут предлагать свои идеи"

Глава селекционного отдела "Крыльев Советов" Зураб Циклаури рассказал о трансферных планах клуба на летнее межсезонье. Самарцы вернулись в премьер-лигу из ФНЛ через год после вылета.

– Мы находимся в постоянном диалоге с Андреем Тихоновым относительно поиска усиления. Планируем подписать 1-2 игроков до первого сбора, который пройдет в Сербии, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Циклаури. - В целом усиления нужны по всем линиям, кроме вратарской, где сейчас с возвращением Георгия Лории у нас будет два опытных голкипера. Ищем двух центральных защитников, крайнего защитника, флангового полузащитника, игрока "бокс ту бокс" и в линию атаки. Вернемся ли к варианту с Молло? Пока он не настроен возвращаться в Россию, мы поддерживаем с ним связь. Болельщики тоже могут предлагать селекционному отделу "Крыльев" свои идеи – в твиттере или на клубную почту.