20:35 | Футбол — РФПЛ

Глава профсоюза футболистов против проведения матча СКА - "Локомотив" в Хабаровске 27 ноября

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Глава Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов выступил против проведения матча 18-го тура чемпионата России между СКА и "Локомотивом" в Хабаровске 27 ноября. Ранее московский клуб обратился с просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получил отказ.

 
Снежная и морозная погода в Хабаровске.Мороз Хабаровска. В каких условиях сыграли СКА и ЦСКА

По итогам субботнего матча СКАЦСКА (2:4), который прошел в Хабаровске при температуре минус 16 градусов, футболисты армейцев Алексей Березуцкий и Георгий Миланов получили переломы.

– Мы против того, чтобы проводить матчи при таких температурах, – цитирует ТАСС Зотова. – Можно вспомнить неприятную историю с Петром Быстровым в "Рубине" (футболист получил солнечный удар). Мы не очень пронимаем смысл подобных матчей не только в плане игры, но и в плане болельщиков, которым вряд ли комфортно наблюдать за происходящим на стадионе. Также волнует безопасность футболистов, безусловно, у них очень высокий риск получения травмы.

Не очень понятно, почему две игры в Хабаровске ставятся на столь поздний срок. Мы неоднократно предлагали использовать более жесткие ограничения для проведения матчей в плане погодных условий. Получается, что мы подвергаем риску игроков, и здесь речь не только о футболистах сборной".

"Локомотив", наверное, устроит и перенос матча на более поздний срок, и перенос в более теплую локацию. Но не знаю, насколько СКА будет к этому готов. Понятно беспокойство руководства и тренерского штаба железнодорожников, которые не хотят потерять футболистов из-за матчей в таких условиях.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Барабуля

"Эстонский армеец" - Вы совершено правы. Локомотив обязан прилететь в Хабаровск и только там комиссия должна принять решение можно ли играть или перенести матч на весну. Других вариантов быть не должно.

21:44

titan2313

Странные профсоюзы, избирательно выступают!

21:23

эстонский армеец

Из Хабаровска не переносить! Хрен паровозу! Вариант только такой - должны приехать в Хабаровск, если очень холодно, то матч отменяется - переносится. И, все вместе летят(едут на лыжах) южнее или играют весной в Хабаровске.

21:22

Bibigon2000

солнечный удар? есть шанс...

21:19

NapoliFC

Всех подключили

21:18

Vedi

Что то эти профсоюзы молчали перед игрой ЦСКА .

21:14

maximalist

Помнится тренер всегда говорил, что на игру приходить даже если камни на голову будут падать. Откуда профсоюз знает какая точно будет погода? Он что, заменил небесную канцелярию?

21:07

guy1984

Админ ресурс

20:44