Глава профсоюза футболистов против проведения матча СКА - "Локомотив" в Хабаровске 27 ноября

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов выступил против проведения матча 18-го тура чемпионата России между СКА и "Локомотивом" в Хабаровске 27 ноября. Ранее московский клуб обратился с просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получил отказ.

По итогам субботнего матча СКА – ЦСКА (2:4), который прошел в Хабаровске при температуре минус 16 градусов, футболисты армейцев Алексей Березуцкий и Георгий Миланов получили переломы.

– Мы против того, чтобы проводить матчи при таких температурах, – цитирует ТАСС Зотова. – Можно вспомнить неприятную историю с Петром Быстровым в "Рубине" (футболист получил солнечный удар). Мы не очень пронимаем смысл подобных матчей не только в плане игры, но и в плане болельщиков, которым вряд ли комфортно наблюдать за происходящим на стадионе. Также волнует безопасность футболистов, безусловно, у них очень высокий риск получения травмы.

Не очень понятно, почему две игры в Хабаровске ставятся на столь поздний срок. Мы неоднократно предлагали использовать более жесткие ограничения для проведения матчей в плане погодных условий. Получается, что мы подвергаем риску игроков, и здесь речь не только о футболистах сборной".

"Локомотив", наверное, устроит и перенос матча на более поздний срок, и перенос в более теплую локацию. Но не знаю, насколько СКА будет к этому готов. Понятно беспокойство руководства и тренерского штаба железнодорожников, которые не хотят потерять футболистов из-за матчей в таких условиях.

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