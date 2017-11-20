Глава профсоюза футболистов против проведения матча СКА - "Локомотив" в Хабаровске 27 ноября

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов выступил против проведения матча 18-го тура чемпионата России между СКА и "Локомотивом" в Хабаровске 27 ноября. Ранее московский клуб обратился с просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получил отказ.
По итогам субботнего матча СКА – ЦСКА (2:4), который прошел в Хабаровске при температуре минус 16 градусов, футболисты армейцев Алексей Березуцкий и Георгий Миланов получили переломы.
– Мы против того, чтобы проводить матчи при таких температурах, – цитирует ТАСС Зотова. – Можно вспомнить неприятную историю с Петром Быстровым в "Рубине" (футболист получил солнечный удар). Мы не очень пронимаем смысл подобных матчей не только в плане игры, но и в плане болельщиков, которым вряд ли комфортно наблюдать за происходящим на стадионе. Также волнует безопасность футболистов, безусловно, у них очень высокий риск получения травмы.
Не очень понятно, почему две игры в Хабаровске ставятся на столь поздний срок. Мы неоднократно предлагали использовать более жесткие ограничения для проведения матчей в плане погодных условий. Получается, что мы подвергаем риску игроков, и здесь речь не только о футболистах сборной".
"Локомотив", наверное, устроит и перенос матча на более поздний срок, и перенос в более теплую локацию. Но не знаю, насколько СКА будет к этому готов. Понятно беспокойство руководства и тренерского штаба железнодорожников, которые не хотят потерять футболистов из-за матчей в таких условиях.
Повлиял ли мороз в Хабаровске на травмы А. Березуцкого и Миланова? Отвечает врач ЦСКА //
Юрий Васильков: "Алексей Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют,
в травмах виноват мороз в Хабаровске"
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- Рубин
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- СКА-Хабаровск
- Георгий Миланов
- Петр Быстров
Барабуля
"Эстонский армеец" - Вы совершено правы. Локомотив обязан прилететь в Хабаровск и только там комиссия должна принять решение можно ли играть или перенести матч на весну. Других вариантов быть не должно.
21:44
titan2313
Странные профсоюзы, избирательно выступают!
21:23
эстонский армеец
Из Хабаровска не переносить! Хрен паровозу! Вариант только такой - должны приехать в Хабаровск, если очень холодно, то матч отменяется - переносится. И, все вместе летят(едут на лыжах) южнее или играют весной в Хабаровске.
21:22
Bibigon2000
солнечный удар? есть шанс...
21:19
NapoliFC
Всех подключили
21:18
Vedi
Что то эти профсоюзы молчали перед игрой ЦСКА .
21:14
maximalist
Помнится тренер всегда говорил, что на игру приходить даже если камни на голову будут падать. Откуда профсоюз знает какая точно будет погода? Он что, заменил небесную канцелярию?
21:07
guy1984
Админ ресурс
20:44