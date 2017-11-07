Глава попечительского совета "СКА-Хабаровск" - о выступлении клуба: "Неладно что-то в Датском королевстве"

Глава попечительского совета "СКА-Хабаровск" Аркадий Мкртычев рассказал том, что клуб хочет сделать современную арену. Кроме того, он выразил уверенность, что команда пройдет в полуфинал Кубка России. Напомним, хабаровчане встретятся в четвертьфинале с "Шинником".

- Как я оцениваю результаты в первой половине сезона? В Кубке России у нас все в порядке, мы обновим наш рекорд, - сказал Мкртычев в эфире телеканала "Губерния". - Скорее всего, выйдем в полуфинал. А дальше будет видно.

Что касается выступления в чемпионате, то так и хочется вспомнить классика. Как у Шекспира в "Гамлете": неладно что-то в Датском королевстве. Честно скажу, провалили селекцию. Набрали игроков, а Федот оказался не тот. Сейчас будем поправлять ситуацию.

Есть хорошие новости. Губернатор провел удачные переговоры со спонсорами. Когда мы ворвались в РФПЛ, наш бюджет был вдвое меньше, чем бюджет самых бедных в этом отношении клубов РФПЛ: "Амкара", "Тосно". Сейчас мы их догнали. Америку пока догнали, но не перегнали. Это позволит нам зимой найти еще трех-четырех, а может и пятерых игроков, которые усилят команду и позволят вывести ее из той ситуации, которую имеем.

Есть еще хорошие новости: каждую неделю, даже каждый день происходят изменения на нашем стадионе. Они будут происходить и зимой. Мы стремимся сделать современную арену. Насколько это получится - покажет время. Но мы очень хотим.