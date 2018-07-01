Глава Мордовии: "Скоро ждите команду в премьер-лиге"

Глава Республики Мордовия Владимир Волков в интервью "Известиям" отметил, что после проведения чемпионата мира-2018 в Саранске необходимо максимально эффективно использовать новый стадион. По его словам, в скором времени "Мордовия" будет играть в РПЛ.

– Когда теперь ждать "Мордовию" в премьер-лиге?

– Скоро. Очень скоро. Безусловно, теперь стоит вопрос о том, как эффективно использовать арену после чемпионата мира, чтобы она была максимально востребована нашими болельщиками. Успешное выступление "Мордовии" будет в связи с этим одной из ключевых задач. Так что скоро можете ждать команду в РФПЛ.