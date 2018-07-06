09:46 | Футбол — РФПЛ

Глава компании, которая ведет дела Смолова - о возможном трансфере форварда в "Локо": "Обсудим все с Федором после чемпионата мира"


Герман Ткаченко, руководитель компании ProSportManagement, ведущей дела 28-летнего нападающего сборной России и "Краснодара" Федора Смолова, прокомментировал "СЭ" информацию о возможном переходе футболиста в "Локомотив".

- Если честно, пока ничего конкретного сказать не могу, все наши мысли и мысли Федора связаны с предстоящей игрой с Хорватией, - отметил Ткаченко. - Если за этим что-то есть, то сначала должны договориться клубы, а мы со Смоловым обсудим ситуацию, как и условились, уже после чемпионата мира. Надеюсь,  как можно позже. (Вячеслав КОРОТКИН)

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