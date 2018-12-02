Глава комитета РФС по работе с болельщиками – о расистских кричалках на матче "Спартак" – "Локомотив": "Все рассмотрим. Этот случай войдет в копилочку "подвигов" красно-белых болельщиков"

Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин прокомментировал "СЭ" инцидент, который произошел сегодня в ходе первого тайма матча 16-го тура РПЛ "Спартак" – "Локомотив". Фанаты красно-белых скандировали кричалку "Банана-мама", в которой упоминается обезьяна.

– Наказаниями или реагированием занимается КДК РФС, а у нас больше совещательно-рекомендательный орган – сказал Маркин. – Мы, конечно, разрабатываем общую концепцию безопасности и взаимоотношениями с болельщиками. Но КДК рассматривают каждый инцидент и принимают по ним решения.

– А ваш комитет что может предпринять в данной ситуации?

– Обязательно посмотрим, что за кричалки были и все рассмотрим. Делаем выводы не по одному случаю, а по нескольким. Этот инцидент тоже войдет в копилочку "подвигов" спартаковских болельщиков. (Арман Мкртчян)