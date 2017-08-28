Глава комитета РФС по этике считает недопустимыми слова Гончаренко о судействе

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев считает недопустимыми слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко о судействе в матче с "Ахматом" (0:1). Напомним, специалист на послематчевой пресс-конференции рассказал, что судьи позволяют себе "вытирать ноги" о ЦСКА.
- Пока к нам никто не обращался, - сказал Андреев. - Лично я считаю недопустимыми такие слова. Нужно держать себя в рамках, особенно по вопросам судейства. Зачастую получается так, что первоначальные эмоции оказываются несостоятельными. Все субъекты российского футбола должны действовать по этическим нормам. (Дмитрий СОМОВ)
Slim Taller
"Судья продажная" это и есть пресловутые этические нормы для какого-то там комитета?!
14:42
marksan
Совсем оборзели эти бездельники!
14:33
Папа73
pussykitty - за "судья продажная" Терек получил матч без зрителей. Или на нейтральном поле. Не помню. Но наказание было серъезное
14:29
Ралпачан Фляйшманъ
а то, что питерский профнепригодный линейник не видит очевидного - это приемлимо? так то даже странно, что Андреев не начал выть о проекциях, траекториях и углах.
14:28
burmistr
футбол>2018---А В ЛЧ на кого будешь кивать???===========На тебя,чувырла,никто кивать не будет,не ссы.
14:24
werder63
Platinum1991 Многобуквенный, в своем посту, неужели ты думаешь, хоть кто-то ВСЕ читать будет?? Ты себе (или нам) льстишь! Никто не будет)) ВЧЕРА мяч ушел. НО Если ты за ПОЛНУЮ честность, прокомментируй, принципиальный наш! 1.С Хабаровом пеналь ЛЕВЕЙШИЙ на Аланке или правильный? Сам зацепился, вправо пошел, или грубо сбили? 2. А где ему ЖЕЛТАЯ, как Самедову? Или видим все, что против нас, а признать ошибки судей в свою пользу кишка тонка, так должно быть?
14:24
burmistr
Вали на пенсию,придурок. В 77 лет нечего делать там,где что-то решается.
14:23
defender_8
Когда голос подаёт "этика", задаюсь вопросом: зачем они есть, какой вклад в совершенствование футбола они вносят? Как они находят повод напомнить о себе? Какая конкретная польза от их существования? Прихожу к выводам, что комитет по этике, как субъект российского футбола -это балласт, анахронизм, отдушина для любителей просто поболтать. Прочтите ещё раз выступление С. Андреева и попробуйте найти зерно.
14:23
Рюрик 09
В чём-то Андреев прав, но... судьи иногда "чудят" и что надо молчать? Я не про Гончаренко, а о всём первенстве. Так если все будут молчать, то судьи совсем берега потеряют!
14:21
vernon s
Чего там несостоятельного? Андрееву пора бы проснуться к понедельнику и посмотреть, как забивается гол после выхода мяча за лицевую линию.
14:17
bezik
А причем тут Вилков? как он должен был увидеть офсайды и то, что мяч ушел за пределы поля? Ошибки и есть ошибки, но Ахмат сыграл не хуже коней, пусь в своем огороде казачков ищут. Вот эпизод в конце - это позорище. За такое надо дискву давать и вратарю Ахмата. Подошел и заставил упасть, чтоб потянуть время
14:16
shpasic
они Слуцкого поймать не смогли, а уж Гончаренко им тем более не дастся.
14:15
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Кромола, причем тут Газпром? где хоть слово о нем? и о каком чемпионстве речь применительно к ЦСКА? в зону УЕФА попасть бы...
14:11
футбол>2018
Распустили сопли!!!!Гончаренко, а что делал на поле твой ЦСКал 96 минут????Вы что наиграли на победу????Защиты нет, нападения нет, середина хреновая!!О какой игре идет речь??А В ЛЧ на кого будешь кивать???
14:06
Гаттузо Крут!!!!!!#!
\\\\
14:05
Гаттузо Крут!!!!!!#!
лятун ганчаренко быстро под присмотром Гинерка превратился в пархатого беляруса. Скоро и кипу напялит.
14:04
titan2313
Рука руку моет. Там всё за одно, за газпром!!!
14:04
Кромола
Недопустимо чиновнику,незачто неотвечающему,а только обдирающему клубы,критиковать слова тренера,работу которого перечеркивают судьи,выполняющии политический заказ.Да Газпром тратит миллиарды евро на футбольные клубы и игроков по всему миру,но так явно его тащить к чемпионству....Гончаренко еще мягко сказал.
14:01
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а работу судей допустимой? или если тебя бьют сапогом по морде, то общаться все равно нужны на "Вы"?
14:01
Vlаdimir
Сначала два офсайда зафиксировали которых не было, потом гол при пасе из-за лицевой линии .... и молчат ... "этичные" ...
14:01