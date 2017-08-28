Глава комитета РФС по этике считает недопустимыми слова Гончаренко о судействе

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев считает недопустимыми слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко о судействе в матче с "Ахматом" (0:1). Напомним, специалист на послематчевой пресс-конференции рассказал, что судьи позволяют себе "вытирать ноги" о ЦСКА.

- Пока к нам никто не обращался, - сказал Андреев. - Лично я считаю недопустимыми такие слова. Нужно держать себя в рамках, особенно по вопросам судейства. Зачастую получается так, что первоначальные эмоции оказываются несостоятельными. Все субъекты российского футбола должны действовать по этическим нормам. (Дмитрий СОМОВ)

Виктор Гончаренко: "Арбитры вытирают о нас ноги"