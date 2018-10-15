Глава комитета по этике РФС: "Запрос Лебедева по Кокорину и Мамаеву был неофициальный"

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал запрос члена исполком РФС Игоря Лебедева по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Ранее Лебедев в Твиттере написал, что обратился в РФС с просьбой рассмотреть поведение Кокорина и Мамаева. Игроки заключены в СИЗО до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- На данный момент комитет по этике не получал официальных запросов рассмотреть дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, - цитирует "Р-Спорт" Андреева. - Игорь Лебедев не имеет права отправлять нам запрос, комитет рассматривает документы, принятые от президента РФС, исполкома РФС, бюро исполкома РФС и руководителей ассоциаций и лиг. Решение Лебедева обратиться в комитет по этике – его частная инициатива.