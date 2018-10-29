Глава комитета по этике РФС: "Я так ждал, но по Семшову к нам ничего не поступало"

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев – о возможных слушаниях по поводу высказываний главного тренера новомосковского "Химика" Игоря Семшова в адрес арбитра Олега Евстигнеева, обслуживавшего матч зоны "Центр" Олимп-ПФЛ с липецким "Металлургом" (0:1).

На пресс-коференции после игры Семшов сказал следующее:

"Не побоюсь этого слова сказать, даже если меня оштрафуют: такие мрази, которые судили нас сегодня, не должны в футболе находиться. Они портят футбол, они портят все. Хочу, чтобы РФС, ПФЛ обратили внимание на такой беспредел. Я в футболе не один год, много чего повидал, но то, что сегодня творилось, – это беспредел. Удаляют за какие-то два нарушения непонятных. Когда мяч выходит на метр за линию, судья не свистит. Забивается чистейший гол, не засчитывается. Забивается гол нам с нарушением на нашем футболисте Андрейченко, не свистят. Я думаю, судьи уже хотели руками забить".

– Я так ждал, но, к сожалению, ничего по Семшову пока не поступало, – сказал Андреев корреспонденту "СЭ".

По нашей информации, Семшов может заменить Олега Кононова на посту главного тренера тульского "Арсенала" в случае ухода последнего в "Спартак". (Евгений Белоусов)