Глава комитета по этике РФС удивлен критикой Гончаренко в адрес судьи Карасева

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев отметил, что высказывания главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко про судейство Сергея Карасева в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" были неожиданные. Андреев также добавил, что такое поведение белорусского специалиста недопустимо.
– Высказывания Гончаренко были несколько неожиданные, – цитирует ТАСС Андреева. – Ранее уже были такие случаи от этого тренера, но как-то поспокойнее, а вчера он немного вышел за пределы этических норм. Считаю, что так поступать главному тренеру нельзя.
Комитет рассмотрит поведение Гончаренко, как только появятся соответствующие заявки от руководства РФС.
Напомним, что на 49-й минуте игры Карасев удалил полузащитника армейцев Хетага Хосонова, а на 75-й минуте назначил пенальти в ворота ЦСКА. Матч завершился вничью 2:2. После игры Гончаренко выразил недовольство действиями Карасева.
Поражения не заслуживали ни Семин, ни Гончаренко
Опрос
Дополнительная информация
- Сергей Карасев (судья)
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Виктор Гончаренко
- РФС
- Семен Андреев
- Хетаг Хосонов
tigana.1982
Вчера один из тех случаев когда наш судья показал высокий класс, все решения его правильные и обоснованные. И вот тут очень показательно истерическое поведение тренера. Гончаренко должен еще спасибо сказать Карасеву. В Европе армейцы доигрывали бы вдевятером.
16:28
lokokin
Кони должны были доигрывать вдевятером
16:15
Gordon
Потому что Гончаренко - истеричка и вести себя не умеет. Карасёв всё сделал правильно кроме того, что жёлтую не дал Вернблуму, когда тот истерить начал после удаления Хосонова.
16:06
баламошка
Гончаренко недоволен тем, что Вернблума не удалили?
15:58