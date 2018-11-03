Глава комитета по этике РФС – о поведении фанатов "Спартака" на матче молодежки с "Уралом": "Наказать болельщиков мы не можем"

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал "СЭ" поведение болельщиков "Спартака" на матче молодежного первенства России с "Уралом" (4:2). Фанаты красно-белых раскритиковали руководство клуба за историю с эпидемией гепатита в академии им. Черенкова, вывесив несколько оскорбительных баннеров в адрес руководства клуба.

- Как и что тут сделать? Болельщиков же наказать мы не можем, вряд ли это входит в полномочия комитета, - сказал Андреев. - Наверное, правоохранительные органы должны заняться этим. (Игорь Новиков)

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