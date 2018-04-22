Глава комитета по этике: "Ни по Денисову, ни по "Анжи" - "Урал" никаких заявлений не поступало"

Глава Комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев заявил, что орган пока не получал необходимых документов от РФС, чтобы дать оценку действиям Игоря Денисова. Также Андреев добавил, что комитет пока не получал запросов на рассмотрение возможности наказания нецензурной брани после матча "Анжи" - "Урал" (0:1).

- Ни по делу Денисова, ни по матчу "Анжи" - "Урал" никаких заявлений в комитет по этике пока не поступало. Если решат соответствующие органы, то будем рассматривать. Может быть, в понедельник что-то будет, -сказал Андреев. (Ярослав СУСОВ)

Скандал с участием Игоря Денисова. Подробности

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