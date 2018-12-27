Глава Федерации футбола Ставропольского края: "С помощью Дюкова хотелось бы попросить обратить внимание на массовый и детско-юношеский футбол"

Президент Федерации футбола Ставропольского края Сергей Барабаш прокомментировал "СЭ" регионального органа выдвинуть председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента РФС.

- До 2018 года все средства шли на подготовку к чемпионату мира. А сейчас с помощью Дюкова хотелось бы попросить обратить внимание на массовый и детско-юношеский футбол, - сказал Барабаш. - В РФС есть специалисты, которые знают наши проблемы - такие как Александр Александрович Алаев. Но без политической воли, без менеджера самого высокого уровня решать их тяжело. Поэтому собрались и проголосовали за Дюкова.

Дюков - председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президента РФС оставил Виталий Мутко. Исполняет обязанности главы организации руководитель РПЛ Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля 2019 года. (Игорь Новиков)

Кто выдвинул Дюкова на пост президента РФС. Обновляется