Глава Федерации футбола Ростовской области: "Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли"

Президент Федерации футбола Ростовской области Николай Сардак прокомментировал "СЭ" решение региональной организации выдвинуть председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост главы РФС.

– Я уже десять лет возглавляю Федерацию футбола, и знаю, что руководить такой организацией должны профессионалы, – говорит Сардак. – Но без финансовой подпитки это невозможно. Вчера прошла встреча Президента России с представителями крупного бизнеса страны, и там присутствовал наш кандидат Александр Валерьевич Дюков. Его биография знакома, человек занимал такие должности! И вместе с тем он нашел время и возможность посвятить себя футболу. Работал президентом "Зенита" – не буду перечислять множество титулов, которые при нем выиграл клуб, важна структура. Ведь "Зенит" вместе с "Краснодаром" первым стал использовать передовую немецкую методику подготовки молодых футболистов. "Зенит" поддерживает ветеранов – это всегда важно и в моей работе. Кержаков, Аршавин – их вернули в клуб, это вызывает уважение. Если не станем чтить нашу историю, грош нам цена. Дюков работает в исполкоме РФС, и мы видим результаты. Регионы воспрянули духом, нас слышат. В РФС есть хорошая сплоченая команда. Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли. Это импонирует. Дюков – самый достойный кандидат на пост президента РФС.

Дюков – председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля 2019 года. (Игорь Новиков)