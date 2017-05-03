Глава DFB поддержал лимит на легионеров в России

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель поддержал лимит на легионеров в России. Он отметил пользу меры для развития национального футбола.

– Я не эксперт в российском футболе, – сказал Гриндель. – Но хочу отметить, что мне нравится ваш подход в отношении иностранных игроков. Поддержка своих воспитанников – это очень важно для сборной страны. В Германии куда больше немецких футболистов, чем в Англии – английских. И результаты сборных демонстрируют, какой подход правильнее. Обезопасить свои таланты от того, чтобы из клубов высшей лиги их не вытесняли возрастные бразильцы, – это правильно. (Филипп ПАПЕНКОВ)