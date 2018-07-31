Глава департамента судейства РФС оценил работу Вилкова на матче "Уфа" – "Локомотив"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче 1-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Локомотивом" (0:0).

После игры действия судьи раскритиковал генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус. В частности, он остался недоволен тем, что в первом тацме не был засчитан из-за офсайда гол нападающего железнодорожников Эдера. На повторе видно, что португальский форвард не находился в положении "вне игры".

– У меня к Михаилу вопросы чисто профессиональные, – отметил Егоров. – Была ошибка (в эпизоде с Эдером. – Прим. "СЭ"), которую совершил не Михаил, а его ассистент – Миневич, зафиксировав положение вне игры. Да, виноват именно ассистент, ведь от него главный арбитр получил сигнал, что был офсайд.

На четвертой добавленной ко второму тайму минуте в ворота "Локомотива" был назначен пенальти.

– Очевидно, что он был. Повторы доказывают правоту Михаила. Нужно быть большим судьей, чтобы назначить 11-метровый на четвертой добавленной минуте. Это значит, что арбитр был полностью сконцентрирован всю игру, внимателен ко всем детялям. То есть я его полностью здесь поддерживаю, – сказал глава департамента судейства и инспектирования РФС.

Также вопросы вызвал эпизод, случившийся на 77-й минуте встречи. Нападающий "Уфы" Силвестр Игбун прямой ногой въехал в полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. Однако нигерийский форвард был наказан не красной, а желтой карточкой.

– Что касается ситуации на 77-й минуте, с Бариновым и Игбуном, то поддержу решение рефери. Да, на видео ситуация смотрится так, что это скорее красная карточка, чем желтая. Но надо понимать, что игрок пытался сыграть в мяч. Он просто опоздал. В таких случаях, когда есть возможность выбирать между желтой и красной карточками, всегда нужно идти на понижение, чтобы сохранить интригу в игре. Когда какие-то вопиющие случаи агрессии, грубость – тогда да, других вариантов кроме удаления быть не может. А в конкретной ситуации я поддерживаю Вилкова. (Илья АНДРЕЕВ)