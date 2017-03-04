21:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования РФС удовлетворен работой Егорова

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский остался удовлетворен работой, арбитра Александра Егорова на матче 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" (0:0). По его мнению, судья сам в праве выбирать, какой тактики придерживаться во время работы.

- Я остался удовлетворен работой Егорова, - цитирует ТАСС Будогосского. - Ни один матч не похож на другой, поэтому тактика, которую выбирает судья, соизмеряется с тем, как выстраивается управление игрой. И отсюда могут быть различные решения судьи, и различное количество нарушений, естественно. Каждый человек, выступающий в эфире, имеет право на свое мнение, только и всего.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4071343

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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alex-saransk

Я не понял, какой счет в матче указал журналист?

22:15

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