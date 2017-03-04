Глава департамента судейства и инспектирования РФС удовлетворен работой Егорова

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский остался удовлетворен работой, арбитра Александра Егорова на матче 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" (0:0). По его мнению, судья сам в праве выбирать, какой тактики придерживаться во время работы.

- Я остался удовлетворен работой Егорова, - цитирует ТАСС Будогосского. - Ни один матч не похож на другой, поэтому тактика, которую выбирает судья, соизмеряется с тем, как выстраивается управление игрой. И отсюда могут быть различные решения судьи, и различное количество нарушений, естественно. Каждый человек, выступающий в эфире, имеет право на свое мнение, только и всего.