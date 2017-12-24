01:15 | Футбол — РФПЛ

Глава Башкирии: "Задача "Уфы" - финишировать в первой шестерке"

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Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов рассказал о задачах "Салавата Юлаева" и "Уфы" на этот сезон. По его словам, цель хоккейного клбуа - медали КХЛ, футбольного - попадание в шестерку.

- Хоккейный и футбольный клубы будут финансироваться в таком же объеме, - приводит "КП" слова Хамитова. - У хоккейного клуба задачи повыше: завоевывать медали. У футбольного клуба, может быть, задачи скромнее. Собственно говоря, это новый проект для Республики Башкортостан. Быть в шестерке лучших команд – это задача для футболистов. Для хоккеистов – думаю, они понимают, что кроме первого места ничего больше не устраивает.

Дополнительная информация

https://www.ufa.kp.ru/online/news/2972533/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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зритель1

Наверно он имел ввиду первое место в своём дивизионе.

08:23

Zerratt_

Опять президент не туда полез.. Всё задачи ему подавай..

08:16