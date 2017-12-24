Глава Башкирии: "Задача "Уфы" - финишировать в первой шестерке"

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов рассказал о задачах "Салавата Юлаева" и "Уфы" на этот сезон. По его словам, цель хоккейного клбуа - медали КХЛ, футбольного - попадание в шестерку.

- Хоккейный и футбольный клубы будут финансироваться в таком же объеме, - приводит "КП" слова Хамитова. - У хоккейного клуба задачи повыше: завоевывать медали. У футбольного клуба, может быть, задачи скромнее. Собственно говоря, это новый проект для Республики Башкортостан. Быть в шестерке лучших команд – это задача для футболистов. Для хоккеистов – думаю, они понимают, что кроме первого места ничего больше не устраивает.