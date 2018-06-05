Глава Башкирии встретился с Семаком и вручил ему благодарственное письмо

Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком, сообщает официальный портал главы республики. Хамитов поблагодарил специалиста за успешную работу с "Уфой", пожелал ему успехов в новом клубе и вручил ему благодарственное письмо главы республики.

- Конечно, после окончания сезона все произошло достаточно быстро, - сказал Семак. - Не ожидал, что так быстро покину Башкирию. Есть небольшая грусть: оставлять команду, город, к которому привыкли я и моя семья. Но прекрасно понимаю, что для меня это все-таки шаг вперед. Постараюсь приложить все усилия для того, чтобы сделать что-то хорошее для моего нового клуба.

И руководству республики, и руководству футбольного клуба, и команде болельщиков хочу сказать огромное спасибо за прекрасное, непростое время. Думаю, что не бывает простого времени или легких матчей. Тем не менее команда заслужила играть в квалификации Лиги Европы. Это результат общего тяжелого ежедневного труда.

Хочется поздравить руководство, коллектив клуба, футболистов. Это хороший результат на данном этапе. Надеюсь, что это послужит толчком к развитию футбола, строительству нового стадиона, улучшению инфраструктуры и вниманию со стороны болельщиков, журналистов – всех тех, кому небезразличен футбол.

Думаю, команда за эти полтора года сделала хорошее дело. Надеюсь, дальше здесь все будет складываться по крайней мере не хуже. Хочу пожелать этого новому тренерскому штабу. Будем следить за вами, переживать.

Семак руководил "Уфой" с 2016 по 2018 год, в минувшем сезоне занял с ней шестое место в чемпионате России и попал в Лигу Европы, после чего перешел в "Зенит".