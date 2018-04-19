20:50 19 апреля | Футбол — РФПЛ

Глава Башкирии: "Создадим все условия для выступления "Уфы" в Лиге Европы"

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Глава Башкирии Рустэм Хамитов отметил, что власти региона создадут условия, если "Уфа" примет участие в Лиге Европы. Команда занимает шестое место в чемпионате России. От пятого, которое дает право участия в европейском турнире, команда отстает на 12 очков.

- Футбольный клуб создан совершенно недавно, а сейчас идет на шестом месте в чемпионате России, - приводит ТАСС слова Хамитова. - Никто даже и представить не мог таких высоких результатов. Команда играет слаженно, тренер молодой, амбициозный, пока все получается. Если клуб займет достойное место и сможет попасть в европейские кубки, то, конечно же, мы с удовольствием проведем эти матчи и создадим все условия для того, чтобы можно было провести такого рода игры в Уфе.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5142927

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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sailor1990

Ох, не в этом сезоне. Но планировать и развивать инфраструктуру не запрещено

07:50

tagov

Клуб поступательно развивается, являя собой пример правильного подхода к делу. Придет время, замахнутся и на участие в еврокубках. И клуб будет к этому готов. О этом и говорил Хамитов, а не о том что непременно ликвидируют гандикап в 12очков

10:36 20 апреля

Zerratt_

Как бы мне ехать 20 минут, а кому то больше часа. Я беру билеты на 15й сектор с краю, под крышу, исолнце в галза не светит и дождь не зальет. Поле да, далековато. Это очень, очень важно. И инфра подогрев не помешал бы. Стадион продувается, в небольшой минус(а бывает и большой) надеваю всю теплую одежду, которая есть и все равно замерзаю так, что ноги потом еле шевелятся.

08:44 20 апреля

Zerratt_

Нормальное поле нам не нужно. При нашей погоде ни одно поле так просто не выживет. Был бы очередной огород в чемпионате. Мне не надо этого бодания в грязи. А вот стадион в, подчеркиваю, географическом центре города не помешал бы может. Такой, чтобы трибуны близко к полю и крыша везде и может инфракрасный подогрев, как у Галицкого на арене.

08:40 20 апреля

resifi

А шо Уфа уже в Еврокубках???

23:31 19 апреля

Нефилим

Ну не обязательно же они про нынешний год говорят. Плюс в финале кубка два полубанкрота играют с невнятным статусом.

22:31 19 апреля

Valdemarson

"команда отсатет на 12 очков." и ещё "Если клуб займет достойное место и сможет попасть в европейские кубки" - повеселил башкирский чиновник! Какое достойное место? Это Краснодару надо 4 тура слить, а Уфе 4 игры выиграть. Это даже не фантастика, это бред... Меньшим бредом будет победа Авангарда в КР и отказ от ЛЕ в пользу Уфы.

22:29 19 апреля

Millwall82

Сказочный персонаж конечно)

22:01 19 апреля

bvb1987

нормальный стадик с норм полем а не искуственным постройте сначала

21:47 19 апреля

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