Глава Башкирии: "Создадим все условия для выступления "Уфы" в Лиге Европы"

Глава Башкирии Рустэм Хамитов отметил, что власти региона создадут условия, если "Уфа" примет участие в Лиге Европы. Команда занимает шестое место в чемпионате России. От пятого, которое дает право участия в европейском турнире, команда отстает на 12 очков.

- Футбольный клуб создан совершенно недавно, а сейчас идет на шестом месте в чемпионате России, - приводит ТАСС слова Хамитова. - Никто даже и представить не мог таких высоких результатов. Команда играет слаженно, тренер молодой, амбициозный, пока все получается. Если клуб займет достойное место и сможет попасть в европейские кубки, то, конечно же, мы с удовольствием проведем эти матчи и создадим все условия для того, чтобы можно было провести такого рода игры в Уфе.



