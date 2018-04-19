Глава Башкирии: "Создадим все условия для выступления "Уфы" в Лиге Европы"

Глава Башкирии Рустэм Хамитов отметил, что власти региона создадут условия, если "Уфа" примет участие в Лиге Европы. Команда занимает шестое место в чемпионате России. От пятого, которое дает право участия в европейском турнире, команда отстает на 12 очков.
- Футбольный клуб создан совершенно недавно, а сейчас идет на шестом месте в чемпионате России, - приводит ТАСС слова Хамитова. - Никто даже и представить не мог таких высоких результатов. Команда играет слаженно, тренер молодой, амбициозный, пока все получается. Если клуб займет достойное место и сможет попасть в европейские кубки, то, конечно же, мы с удовольствием проведем эти матчи и создадим все условия для того, чтобы можно было провести такого рода игры в Уфе.
sailor1990
Ох, не в этом сезоне. Но планировать и развивать инфраструктуру не запрещено
07:50
tagov
Клуб поступательно развивается, являя собой пример правильного подхода к делу. Придет время, замахнутся и на участие в еврокубках. И клуб будет к этому готов. О этом и говорил Хамитов, а не о том что непременно ликвидируют гандикап в 12очков
10:36 20 апреля
Zerratt_
Как бы мне ехать 20 минут, а кому то больше часа. Я беру билеты на 15й сектор с краю, под крышу, исолнце в галза не светит и дождь не зальет. Поле да, далековато. Это очень, очень важно. И инфра подогрев не помешал бы. Стадион продувается, в небольшой минус(а бывает и большой) надеваю всю теплую одежду, которая есть и все равно замерзаю так, что ноги потом еле шевелятся.
08:44 20 апреля
Zerratt_
Нормальное поле нам не нужно. При нашей погоде ни одно поле так просто не выживет. Был бы очередной огород в чемпионате. Мне не надо этого бодания в грязи. А вот стадион в, подчеркиваю, географическом центре города не помешал бы может. Такой, чтобы трибуны близко к полю и крыша везде и может инфракрасный подогрев, как у Галицкого на арене.
08:40 20 апреля
resifi
А шо Уфа уже в Еврокубках???
23:31 19 апреля
Нефилим
Ну не обязательно же они про нынешний год говорят. Плюс в финале кубка два полубанкрота играют с невнятным статусом.
22:31 19 апреля
Valdemarson
"команда отсатет на 12 очков." и ещё "Если клуб займет достойное место и сможет попасть в европейские кубки" - повеселил башкирский чиновник! Какое достойное место? Это Краснодару надо 4 тура слить, а Уфе 4 игры выиграть. Это даже не фантастика, это бред... Меньшим бредом будет победа Авангарда в КР и отказ от ЛЕ в пользу Уфы.
22:29 19 апреля
Millwall82
Сказочный персонаж конечно)
22:01 19 апреля
bvb1987
нормальный стадик с норм полем а не искуственным постройте сначала
21:47 19 апреля