Гладиатор, самогон и гитара. Шарж "Спартака" на Глушакова. Фото

"Спартак" на своей официальной странице в Твиттере опубликовал сатирическое изображение капитана команды Дениса Глушакова. Картинка сопровождается текстом: "Это наш капитан, наш лидер – на поле и в раздевалке".

Напомним, красно-белые в сезоне-2016/17 стали чемпионами России впервые за 16 лет. После того, как "Спартак" обеспечил себе титул, Глушаков в Инстаграме выложил видео, где он висит на заборе на территории "Открытии Арены" и скандирует: "Мы – чемпионы". В одной руке он держал гитару, а в другой – трехлитровую стеклянную банку, по его словам, с "миллеровским чудо-напитком".

31-летний Глушаков в нынешнем сезоне провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.