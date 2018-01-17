Гия Григалава: "Зачем уезжать в средний европейский клуб на меньшие деньги?"

Защитник "Арсенала" Гия Григалава выразил мнение, что российские футболисты не уезжают за границу, поскольку не получают предложение от серьезных клубов. Сам грузинский защитник за свою карьеру выступал в двух клубах за пределами России - кипрских "Пафосе" и "Этникосе".

– Почему российские игроки не уезжают за границу. Не хотят выходить из зоны комфорта? Не знают языка? Боятся потерять в зарплате?

– Да зарплата тут точно ни при чем! Всех волнует, сколько получают футболисты. Но вообще-то во многих других сферах люди получают больше и никто про это ничего не говорит. А мы на виду...

– Допустим. Но почему тогда никто не едет в Европу?

– А зачем уезжать в средний европейский клуб, а не в топовый, и получать меньшие деньги? Где логика? Лучше пусть человек останется дома, будет получать больше. Согласен, если имеешь предложение от очень сильной команды, надо его принимать. Не поверю, что кто-то откажется. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Григалавы