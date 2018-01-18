Гия Григалава: "В Испании полные трибуны? Я вас умоляю"

Защитник тульского "Арсенала" Гия Григалава выразил мнение, что форвард "Зенита" Александр Кокорин перешел бы в лондонский "Арсенал", если бы у клуба был предметный интерес. Также защитник сборной Грузии скептически оценил посещаемость в матчах чемпионата Испании.

– Не так давно у Кокорина был вариант с арендой в лондонский "Арсенал", но там не успели оформить документы.

– Мне кажется, если "Арсенал" реально очень хотел Кокорина, футболист точно не отказал бы лондонцам. А зачем, например, ехать в среднюю испанскую команду? Она разве сильнее российской?

– Зато там футбольная атмосфера, полные трибуны, конкуренция.

– Где? В Испании полные трибуны? Я вас умоляю. Есть пять команд, которые вызывают ажиотаж. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Отметим, что по официальным данным самая низкая средняя посещаемость в этом сезоне в испанской ла лиге - у "Эйбара" - 15 577 болельщиков по итогам первого круга. Данный показатель в нынешнем сезоне выше только у трех российских клубов - "Краснодара", "Спартака" и "Зенита".

Полностью интервью Григалавы