Гия Григалава: "Ситуация с Джикией - полный бред! Чуть что - сразу расизм"

Защитник тульского "Арсенала" Гия Григалава заступился за игрока "Спартака" Георгия Джикию в ситуации с расистским скандалом. Джикия, ведя официальный Твиттер красно-белых, обратился в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"
– Читали твит Джикии про "шоколадок", который вызвал такой резонанс?
– Да это полный бред! Чуть что – сразу расизм... Этой проблеме уделяют слишком пристальное внимание. Раздувают скандал из ничего. Жалеют темнокожих футболистов, называют их бедолагами. Но ведь их никто не обижает. Я очень хорошо знаю Джикию. Он веселый парень, его шутки понимают бразильцы, нормально реагируют. Все это высосано из пальца.
– А в итоге получился громкий скандал...
– Не знаю. Видимо, сидят специальные люди, которые все отслеживают... Да просто бред. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
История с Джикией - буря в стакане воды. Но она недопустима! //
Федун о том самом твите: "Очевидная глупость" //
Самые жесткие атаки британских СМИ на российский футбол
Полностью интервью Григалавы
- Гия Григалава
- Спартак (футбол)
- Арсенал Тула
- Луиз Адриану
- Фернанду Лукас Мартинс
- Георгий Джикия
- Педро Роша