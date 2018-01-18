Гия Григалава: "После ЧМ-2018 у Смолова могут появиться более серьезные варианты, чем "Вест Хэм"

Защитник "Арсенала" Гия Григалава считает, что форварду "Краснодара" Федору Смолову не стоит переходит в "Вест Хэм". По мнению грузинского футболиста, у игрока сборной России могут появиться более интересные варианты после чемпионата мира-2018.

– "Вест Хэм" для Смолова – адекватный вариант?

– Мне кажется, Федору не стоит ехать в эту обычную, среднюю английскую команду. Зачем? После домашнего чемпионата мира у него могут появиться боле серьезные варианты. Если он хорошо сыграет. Все от него зависит. Забьет пять мячей – и к нему проявят интерес реальные гранды. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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