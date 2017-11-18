Гия Григалава: "Надеюсь, "Арсенал" во втором тайме матча с "Рубином" сможет забить гол"

Защитник "Арсенала" Гия Григалава в перерыве матча 17-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) отметил, что у его команды в первом тайме не все получается. Футболист выразил надежду, что туляки во втором тайме смогут забить гол.

– Эмоций перед матчем с "Рубином" не было, – сказал Григалава в эфире телеканала "Наш футбол". – Хорошо, что маска была, потому что в первом тайме могла повториться та травма, которую я получил в предыдущей встрече с казанцами.

Пока не все получается, что задумывали. Соперник нелегкий, борьба на каждом участке поля. Надеюсь, во втором тайме получится забить гол.

Трансляция матча "Арсенал" - "Рубин"