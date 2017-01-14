Гия Григалава: "Играл с Семшовым, а теперь он тренер"

Защитник "Арсенала" Гия Григалава выразил уверенность в том, что во второй части чемпионата России результаты команды улучшатся. Экс-игрок кипрского "Этникоса" рассказал, что в последнее время регулярно выступал на позиции центрального защитника.

– В "Арсенале" много знакомых?

– Очень! Со многими играл. С Семшовым, например. Только теперь он тренер – надо будет привыкнуть. А вот в Туле никогда не был. Но наслышан, что атмосфера там на стадионе отличная, народ ходит. Если результаты улучшатся, что зрителей на трибунах станет еще больше. А результаты будут лучше, однозначно!

– Чемпионат Кипра заметно слабее российского?

– Конечно. Хотя есть пора команд, которые в премьер-лиге бы не затерялись. Собственно, российские клубы с ними играли, и не сказать, что удачно (летом прошлого года "Спартак" уступил место в групповом турнире Лиги Европы ларнакскому АЕК – Прим. "СЭ").

– На какой позиции вас видит Сергей Кирьяков? Вы ведь универсальный защитник.

– Пока мы только познакомились. Но на Кипре я в основном играл в центре, только пару раз уходил на левый флаг. (Филипп ПАПЕНКОВ)