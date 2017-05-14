Гиорги Шелия: "Победили "Анжи" за счет желания и характера"

Вратарь "Уфы" Гиорги Шелия после матча 28-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:1) подчеркнул, что команда победила за счет желания и характера. Также голкипер отметил, что во встрече следующего тура с "Оренбургом" уфимцы будут биться за результат.



- Выиграли, молодцы, забили на последней минуте, дожали, все бились до конца, - сказал Шелия. - Каждая игра важная, всегда надо побеждать. "Локомотив" обошел нас, но вновь мы чуть впереди. Сегодня победили за счет желания, за счет характера. И "Анжи" победа была нужна, все-таки находятся близко с зоной переходных игр. Но мы оказались сильнее.

- В эпизоде с пропущенным голом чья была ошибка?

- Хоть и стандарт, но гол просто так не приходит. Немного не доработали или концентрации не хватило, не могу никого обвинять, это было бы глупо. Все мячи можно парировать, просто так получилось, что я сместился влево, подача пошла на ближний угол.

- Следующая игра уже в среду, физически тяжело будет?

- У "Оренбурга" сейчас такое положение, что игра будет очень важной для них. Но и для нас игра важная, мы хотим побеждать, бьемся за результат и желаем хорошо завершить этот сезон. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" – "Анжи"