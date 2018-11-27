00:30 | Футбол — РПЛ

Гинер рассказал о трансферной политике ЦСКА

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Президент ЦСКА  Евгений Гинер заявил, что селекционный отдел его клуба работает непрерывно. Он также добавил, что сделка по приобретению защитника Родригу Бекао была быстрой.

- У нас селекционный процесс не проходит в трансферные окна, в период дозаявок происходят только сделки, - сказал Гинер в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Селекционный отдел должен работать постоянно, и ребята составляют список примерно из 33 футболистов, по 3 на каждую позицию. Кроме вратарской, так что у нас 30. Скаутинг ведется непрерывно, и мы постоянно следим. Бывают случаи, когда нам предлагаю хорошего футболиста, как Бекао.

Покупка бразильца - быстрая сделка. По другим футболистам мы долго следим за всеми их играми, потом показывают тренеру, который выбирает, кто больше подходит под систему. В конечно итоге я утверждаю.

ЦСКА занимает 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 26 очков после 14 туров.

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