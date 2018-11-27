Гинер рассказал о будущем Влашича в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что его клубу было бы интересно выкупить полузащитнику Николу Влашича у "Эвертона". 21-летний хорват присоединился к армейцам 15 августа 2018 года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

- У нас был разговор с "Эвертоном" о том, что на год-два берем его пока в аренду, а опции выкупа не прописывали и не обсуждали, - сказал Гинер в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Интересно ли нам это сейчас? Думаю, и нам, и самому Влашичу было бы интересно. Это как раз то, о чем я говорил и ранее, Саша (Головин - Прим. "СЭ"), как и он мог оказаться на скамейке, притом, что оба – игроки высокого уровня. Сразу войти в АПЛ и начать играть это очень-очень тяжело.

В текущем сезоне Влашич провел 16 матчей за ЦСКА, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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