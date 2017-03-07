Гинер - про дисквалификацию Еременко: "Оставили в силе – и оставили. Будем бороться дальше"

Президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома РФС выразил свое отношение по поводу дисквалификации полузащитника Романа Еременко. Вчера УЕФА отклонил апелляцию Еременко и оставил в силе решение о дисквалификации футболиста сроком на два года. Футболист теперь намерен обратиться в CAS.

Напомним, в ноябре 2016 года контрольный, этический и дисциплинарный комитет этой организации отстранил Еременко, которому 19 марта исполнится 30 лет, от любой футбольной деятельности на два года после того, как в допинг-пробе финна были обнаружены следы кокаина.

– Как оцените решение суда по Роману Еременко?

– Оставили в силе – и оставили. Будем бороться дальше.

– Какова была мотивационная часть апелляции?

– У Романа есть юрист. У клуба есть юрист. Они занимаются этим. Я могу знать, что подается и какое решение. Вы что считаете, что мне нечего делать и я сижу и читаю все это.