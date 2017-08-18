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Гинер приобрел 25 процентов акций энергосбытовой компании

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Президент ЦСКА Евгений Гинер приобрел 25 процентов акций "ТНС энерго", информирует пресс-служба энергосбытовой компании. Детали сделки не сообщаются.

По данным "Коммерсанта", о переходе 25 процентов акций под контроль "Технопромэкспорта" (ТПЭ), одним из акционеров которого является Гинер, стало известно в марте. Инвесткомпания ТПЭ – дочерняя структура "Ростеха", под ее контролем строится электростанция в Иране. Отмечается, что Гинер планирует увеличить свою долю в "Технопромэкспорте" до 65 процентов.

Как сообщают "Ведомости", "ТНС энерго" управляет 10 энергосбытовыми компаниями в 11 регионах России, все они имеют статус гарантирующих поставщиков, ее контролирующим акционером является Дмитрий Аржанов.

Дополнительная информация

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/18/730147-giner

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Островзаячий

Ах вот почему уже 5-ый год нет приобретений. Гинер копит на акции-облигации.А говорили кризис.

17:57

SS-1525-Sergey

На сэкономленные от несостоявшихся трансферов деньги, по совету друзей, приобрёл Москвич-408.

17:48

igogohruhru

Гинер все купил

17:39

marksan

Всё правильно! Все места на трубах давно заняты!

17:33