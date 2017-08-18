Гинер приобрел 25 процентов акций энергосбытовой компании

Президент ЦСКА Евгений Гинер приобрел 25 процентов акций "ТНС энерго", информирует пресс-служба энергосбытовой компании. Детали сделки не сообщаются.

По данным "Коммерсанта", о переходе 25 процентов акций под контроль "Технопромэкспорта" (ТПЭ), одним из акционеров которого является Гинер, стало известно в марте. Инвесткомпания ТПЭ – дочерняя структура "Ростеха", под ее контролем строится электростанция в Иране. Отмечается, что Гинер планирует увеличить свою долю в "Технопромэкспорте" до 65 процентов.

Как сообщают "Ведомости", "ТНС энерго" управляет 10 энергосбытовыми компаниями в 11 регионах России, все они имеют статус гарантирующих поставщиков, ее контролирующим акционером является Дмитрий Аржанов.