Гинер приобрел 25 процентов акций энергосбытовой компании

Президент ЦСКА Евгений Гинер приобрел 25 процентов акций "ТНС энерго", информирует пресс-служба энергосбытовой компании. Детали сделки не сообщаются.
По данным "Коммерсанта", о переходе 25 процентов акций под контроль "Технопромэкспорта" (ТПЭ), одним из акционеров которого является Гинер, стало известно в марте. Инвесткомпания ТПЭ – дочерняя структура "Ростеха", под ее контролем строится электростанция в Иране. Отмечается, что Гинер планирует увеличить свою долю в "Технопромэкспорте" до 65 процентов.
Как сообщают "Ведомости", "ТНС энерго" управляет 10 энергосбытовыми компаниями в 11 регионах России, все они имеют статус гарантирующих поставщиков, ее контролирующим акционером является Дмитрий Аржанов.
Дополнительная информация
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/18/730147-giner
Островзаячий
Ах вот почему уже 5-ый год нет приобретений. Гинер копит на акции-облигации.А говорили кризис.
17:57
SS-1525-Sergey
На сэкономленные от несостоявшихся трансферов деньги, по совету друзей, приобрёл Москвич-408.
17:48
igogohruhru
Гинер все купил
17:39
marksan
Всё правильно! Все места на трубах давно заняты!
17:33