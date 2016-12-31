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Гинер поздравил болельщиков ЦСКА с Новым годом

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Президент ЦСКА Евгений Гинер поздравил болельщиков команды с Новым годом. В своем выступлении Гинер подчеркнул, что в 2016 году клуб столкнулся с трудностями, которые лишь сделают клуб сильнее.

"Этот год был для нас очень важным. Мы стали шестикратными чемпионами России и открыли свою домашнюю арену. Такие события случаются в жизни далеко не каждого клуба, и я рад, что это произошло именно с нами. Наряду с достижениями, конечно, были и трудности. Футбольная осень 2016 года стала для нас не совсем удачной. Мы столкнулись с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее. Впереди Новый год. Думаю, что вы уже знаете, что загадать под бой курантов. С новым годом, дорогая красно-синяя семья", – сказал Гинер в видеообращении, опубликованном в твиттере ЦСКА.

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