Гинер ответил на слухи о продаже ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не собирается продавать клуб. При этом он отметил, что будет рад повлению хорошего партнера.

– Я с первого дня не обращал внимания на эти слухи. Ну, хорошо, (пишут, что) продаю, – сказал Гинер в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Меня бабушка учила, что, кроме чести и совести, продается все. Думаю, что хозяева "Манчестер Юнайтед" или "ПСЖ" не думали, утрированно, что завтра продадут клуб. А пришли, назвали сумму, от которой невозможно отказаться… Я не собираюсь продавать клуб.

Можно говорить, о чем хотите. Если кто-то хочет быть партнером, например, если "Россети" пожелают приобрести 25 процентов акций, то почему бы не иметь хорошего партнера? Или любой из любителей футбола захочет поучаствовать. Эти деньги пойдут на клуб. И даже если не 49, а 51 процент акций, да какая разница? Сильный партнер – наверное, это всегда хорошо. Единое мнение – оно не всегда правильно. И когда есть оппонент, который думает иначе и хочет что-то изменить, к этому надо прислушиваться.

Это же бизнес в конечном итоге. Не важно, прибыльный или нет. Футбол – это еще хобби, любовь. Никто на нем бизнеса не собирается делать. И это бы пошло клубу в плюс. И не по тому, есть у меня деньги или нет. Ни один из акционеров сейчас добавлять не может. Наверное, можно придумать схемы, но это все вилами по воде писано и белыми нитками шито. УЕФА все видит и знает, до определенного момента закрывает глаза, мы знаем, сколько наших клубов на контроле по финансовому "фэйр-плей". К нам нет вопросов – и я рад. Мы бюджет открываем, он такой, какой есть, никто под столом ничего не платит. Сказать, что продаю клуб – я не продаю. Но сказать, что партнеру был бы не рад, будет глупо.

ЦСКА занимает 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 26 очков после 14 туров.

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